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Девушка пострадала в аварии в Брянске

2023, 09 марта 08:08 На дорогах
Девушка пострадала в аварии в Брянске
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29-летняя пассажирка получила ушибы в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Флотской в Брянске произошла авария. 21-летний водитель на Lexus RX350 не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Иномарка врезалась в Renault SR .

29-летняя пассажирка Renault получила ушибы. Её отпустили домой после осмотра с назначением лечения.

Полиция проводит проверку.

 

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