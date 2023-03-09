Девушка пострадала в аварии в Брянске

29-летняя пассажирка получила ушибы в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Флотской в Брянске произошла авария. 21-летний водитель на Lexus RX350 не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Иномарка врезалась в Renault SR .

29-летняя пассажирка Renault получила ушибы. Её отпустили домой после осмотра с назначением лечения.

Полиция проводит проверку.