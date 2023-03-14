Дороги в Брянске могут начать ремонтировать картами

Ремонт дорог областного центра может стать карточным. Об этом рассказал первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Станислав Кошарный отметил, что профилактический ремонт картами доказал свою эффективность в областном центре.

«На участке дороги от полтинника до самолёта был выполнен карточный ремонт. Делало городское дорожное управление с помощью фрезы и асфальтоукладчика. Эта дорога подлежала переходу на капремонт, но теперь она выдержит, с небольшими затратами, еще 2-3 года. И улицу Буркова также делали большими картами. Эффект есть», – уточнил Станислав Кошарный.

Первый зам подчеркнул, что городу надо переходит на эту технологию ремонта. Изношенные слои асфальта будут заранее ремонтировать, не дожидаясь образования ям и колеи.