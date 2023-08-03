Дорогу «Фокино – Стеклянная Радица» отремонтировали по решению суда

После этого дорожники восстановили на трассе асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили недостающие знаки.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в Советский районный суд Брянска с иском о понуждении Управления автомобильных дорог Брянской области и АО «Брянскавтодор» привести трассу в порядок. Высшая инстанция требования удовлетворила.

В прокуратуру города Дятьково жители пожаловались на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги «Фокино – Стеклянная Радица». Проезжая часть была покрыта ямами, разметка отсутствовала, как и часть необходимых дорожных знаков.

Дорогу «Фокино – Стеклянная Радица» привели в порядок по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800

Профильная смена Какие проекты для молодежи будут реализованы в регионе? Когда откроется молодёжный центр в Смоленске? Как изменится формат форума «Смола» и что ожидает представителей молодого поколения в рамках празднования 1160-летия города-героя? Эти и другие темы были затронуты в ходе прямого эфира, посвящённого молодёжной политике, который провел ЦУР совместно с администрацией области. На вопросы ведущего и жителей

Привести в порядок Какие решения приняты по итогам визита главы региона в Хиславичи? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие визиты в районы Смоленщины, где проводит встречи с жителями, посещает социальные объекты и знакомится с ходом реализации важных для муниципалитетов проектов. На прошлой неделе глава региона побывал в Хиславичском районе. Итогами поездки и принятыми решениями он поделился со

В защиту детства Смоленскую область посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе визита детский омбудсмен встретилась с врио губернатора Василием Анохиным. «Обсудили с ней ключевые направления работы в области защиты детства, поддержки семей с детьми, организации детского отдыха, патриотического воспитания подрастающего поколения Смоленщины», — поделился итогами диалога врио губернатора. Стороны подробно остановились на

На чистоту Региональные власти продолжают уделять большое внимание вопросам поддержания чистоты в Смоленске. В конце прошлой недели «Зеленстрой» получил 19 единиц спецтехники для качественной и оперативной уборки и благоустройства города. В их числе — грузовая спецтехника, автогидроподьемник для проведения работ по спилу и кронированию деревьев, поливомоечные машины, тракторы для уборки снега и планировки земельных участков. Для закупки