Дорогу ремонтируют в Большом Полпино

Дорогу на улице Объездной отремонтируют в Большом Полпино до конца года. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядная организация «СпектрБрянскСтрой» занимается ремонтом улицы Объездная в поселке Большое Полпино. Рабочие делают полуторакилометровый участок от развязки под путепроводом станции «Полпинская» до улицы Кирпичной.

Рабоче заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесут разметку, установят новое освещение, обустроят водоотвод. Также на улице появятся новые светофоры, остановка и дорожные знаки.

Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» должны завершиться в этом году.