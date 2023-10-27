Две женщины пострадали в аварии на брянской трассе

Две женщины пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 9 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 25-летнего водителя «ЗАЗ Шанс» занесло на дороге. Легковушка выехала на встречку и врезалась «Лада Ларгус».

69-летняя и 44-летняя пассажирки «ЗАЗ» получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что водитель «ЗАЗ» за рулём чуть более года.Полиция устанавливает обстоятельства аварии.