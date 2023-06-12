Две женщины пострадали в аварии в Брянске

57-летняя и 81-летняя пассажирки иномарки пострадали в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице 2-я Мичурина в Володарском районе в Брянске. 31-летний водитель на автомобиле «БИД» не пропустил на перекрестке Renault Duster.

В результате столкновения 57-летняя и 81-летняя пассажирки Renault получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась.