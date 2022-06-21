Движение и парковку ограничат в Брянске на время фестиваля «Славянское единство»

Ограничения будут действовать 24 и 25 июня.
24 и 25 июня в связи с проведением Международного фестиваля «Славянское единство – 2022» в Советском районе Брянска ограничат движение и парковку транспорта.
С 06.00 24 июня до окончания мероприятия парковку запретят по адресам:
– от улицы Калинина, 76, до улицы Набережной, 16;
– по улице Энергетической от улицы Горького до улицы Калинина, 95;
– на всей территории, прилегающей к скверу имени Карла Маркса;
– по улице Карла Маркса – от улицы Фокина до улицы Горького;
– по бульвару Гагарина – от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.
С полуночи 25 июня до окончания мероприятия движение и парковку запретят, за исключением машин участников мероприятий и оперативных служб, по адресам:
– по улице Калинина – от улицы Фокина до улицы Горького;
– по улице Энергетической – от улицы Горького до улицы Калинина, 95.
С 07.00 25 июня до окончания мероприятия движение и парковку запретят, за исключением машин участников мероприятий и оперативных служб, по адресам:
– по улице Фокина – от улицы Калинина до проспекта Ленина;
– по улице Горького – от улицы Калинина до проспекта Ленина.
С полуночи 25 июня до окончания мероприятия откроют двустороннее движение по улице Арсенальской – от улицы Калинина до улицы Февральской.
В мэрии Брянска приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свой маршрут по альтернативным путям.
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