Движение и парковку ограничат в Брянске на время фестиваля «Славянское единство»

Ограничения будут действовать 24 и 25 июня.

24 и 25 июня в связи с проведением Международного фестиваля «Славянское единство – 2022» в Советском районе Брянска ограничат движение и парковку транспорта.

С 06.00 24 июня до окончания мероприятия парковку запретят по адресам:

– от улицы Калинина, 76, до улицы Набережной, 16;

– по улице Энергетической от улицы Горького до улицы Калинина, 95;

– на всей территории, прилегающей к скверу имени Карла Маркса;

– по улице Карла Маркса – от улицы Фокина до улицы Горького;

– по бульвару Гагарина – от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

С полуночи 25 июня до окончания мероприятия движение и парковку запретят, за исключением машин участников мероприятий и оперативных служб, по адресам:

– по улице Калинина – от улицы Фокина до улицы Горького;

– по улице Энергетической – от улицы Горького до улицы Калинина, 95.

С 07.00 25 июня до окончания мероприятия движение и парковку запретят, за исключением машин участников мероприятий и оперативных служб, по адресам:

– по улице Фокина – от улицы Калинина до проспекта Ленина;

– по улице Горького – от улицы Калинина до проспекта Ленина.

С полуночи 25 июня до окончания мероприятия откроют двустороннее движение по улице Арсенальской – от улицы Калинина до улицы Февральской.

В мэрии Брянска приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свой маршрут по альтернативным путям.