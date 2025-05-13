Движение машин ограничат в Брянске ночью на время ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Дуки в районе школы №1 в Брянске ночью ограничат движение транспорта. С 23:55 13 мая до 5:30 14 мая специалисты «Брянсккоммунэнерго» будут ремонтировать теплотрассу. Работы будут проходить на проезжей части дороги.