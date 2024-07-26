Движение машин перекроют на брянской трассе на время ремонта

Движение машин перекроют на брянской трассе «Брянск-Смоленск»- Теменичи на время ремонта. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

На три дня на участке трассы «Брянск-Смоленск»- Теменичи (поворот на Меркульево) перекроют движение машин. 30, 31 июля и 1 августа 2024 года там будут ремонтировать дорогу. Водителей попросили искать пути объезда.