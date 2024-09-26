Движение перекроют на железнодорожном переезде Карачев-Мылинка

Движение перекроют на день на железнодорожном переезде Карачев-Мылинка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 8 до 17 часов 1 октября на железнодорожном переезде на 91 км ПК 3 перегона Карачев-Мылинка перекроют движение для транспорта. В этот период специалисты будут ремонтировать пути.

В ГИБДД посоветовали заблаговременно выбирать альтернативный маршрут.