ГИБДД просит родителей не парковаться перед «зебрами» у школ

Такая парковка ограничивает видимость для других водителей.

В связи с началом нового учебного года ОГИБДД Брянска обратилось к родителям детей с просьбой не парковать машины перед пешеходными переходами у детсадов и школ.

«Как показывает практика, далеко не все родители, привозя детей в образовательную организацию, следуют требованиям правил дорожного движения. Не желая припарковать свой автомобиль на расстоянии от школы или детского сада и привести ребенка на занятия за руку, они высаживают детей непосредственно на пешеходном переходе или в лучшем случае непосредственно перед ним. Некоторые позволяют себе припарковать авто в запрещенных местах, невзирая на требования ПДД и возможные негативные последствия от этих действий», – отметили в ведомстве.

Водителям напомнили, что остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним влечет наложение штрафа в размере 1 тысяч рублей.