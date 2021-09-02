ГИБДД усилила патрулирование на брянских дорогах

Контрольные мероприятия продлятся до 10 сентября.

С 1 по 10 сентября сотрудники Госавтоинспекции Брянской области переведены на особый режим несения службы. В частности, увеличена плотность нарядов, приближенных к местам концентрации ДТП, потенциально аварийным местам и образовательным учреждениям.

Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяют выявлению водителей с признаками опьянения и пресечению нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу, проездом перекрестков и непредоставление преимущества пешеходам.