Гонки с инспекторами закончились для брянца в столбе

Лишенный прав брянец, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, врезался в столб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

3 марта 2023 года ранним утром в районе дома №126 по улице Красноармейской Советского района областного центра наряд ДПС заметил автомобиль Mercedes-Benz С-класса. Иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора.

На требование об остановке водитель лишь прибавил скорость. Но при подъезде к перекрестку с круговым движением в районе дома №148 по улице Красноармейской, он не справился с управлением. Автомобиль врезался в электроопору.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Брянска. Ранее он был лишён водительских прав на полтора года за отказа от освидетельствования на состояние опьянения.

На мужчину стражи порядка составили пять протоколов, в том числе вновь за отказ от медосвидетельствования и тонировку. А за гонки от инспекторов ДПС суд приговорил водителя к 150-ти часам обязательных работ. Ему также грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.