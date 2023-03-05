Гонки с инспекторами закончились для брянца в столбе

Лишенный прав брянец, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, врезался в столб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
3 марта 2023 года ранним утром в районе дома №126 по улице Красноармейской Советского района областного центра наряд ДПС заметил автомобиль Mercedes-Benz С-класса. Иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора.
На требование об остановке водитель лишь прибавил скорость. Но при подъезде к перекрестку с круговым движением в районе дома №148 по улице Красноармейской, он не справился с управлением. Автомобиль врезался в электроопору.
Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Брянска. Ранее он был лишён водительских прав на полтора года за отказа от освидетельствования на состояние опьянения.
На мужчину стражи порядка составили пять протоколов, в том числе вновь за отказ от медосвидетельствования и тонировку. А за гонки от инспекторов ДПС суд приговорил водителя к 150-ти часам обязательных работ. Ему также грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.
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Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
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В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
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Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет