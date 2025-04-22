Горячим асфальтом отремонтировали более трех тысяч квадратных метров дорог в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники в Брянске активно занимаются ямочным ремонтом. После запуска асфальтовых заводов ликвидировать неровности стали большими картами – с дороги вырезаются значительные части изношенного покрытия.

С конца марта горячим асфальтом отремонтировали 2 200 квадратных метров ям и выбоин, а 1 400 квадратных метров – большими картами. На прошлой неделе мобильная установка «Белта» работала на улицах Щукина, Красноармейской, Калинина, III Интернационала и Пушкина. Там привели в порядок проезжую часть на площади почти 400 квадратных метров.