Грунтовая дорога превратилась в асфальтированную на улице Перекопской в Брянске

На улице Перекопская в Брянске грунтовую дорогу заасфальтировали впервые с момента создания. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В Фокинском районе Брянска капитально отремонтировали улица Перекопская. Она вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик привёл в порядок участок от улицы Зелёной до дома номер 62. Это была грунтовая дорога и асфальт на ней не было никогда.

Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Специалисты также построили тротуар и установили фонари. На дороге сделали искусственные неровности и поставили дорожные знаки.