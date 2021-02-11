Из-за «Лыжни России» в Брянске ограничат парковку

Ограничения будут действовать в Советском районе.

13 февраля с полуночи до 16.00 ограничат парковку и въезд транспорта на стоянках у площади Воинской Славы на территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска.

Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с проведением XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021». Исключение сделают для машин участников мероприятия и оперативных служб.