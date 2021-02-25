Из-за «Лыжни России» в Брянске ограничат парковку

Ограничения будут действовать 27 февраля.

27 февраля с полуночи до 16.00 ограничат парковку и въезд транспорта на стоянках у площади Воинской славы на территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска.

Как сообщает городская администрация, это связано с проведением XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».

Исключение сделают для машин участников гонки и оперативных служб.