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Из-за «Лыжни России» в Брянске ограничат парковку

2021, 25 февраля 16:20 На дорогах
Из-за «Лыжни России» в Брянске ограничат парковку
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Ограничения будут действовать 27 февраля.

27 февраля с полуночи до 16.00 ограничат парковку и въезд транспорта на стоянках у площади Воинской славы на территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска.

Как сообщает городская администрация, это связано с проведением XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».

Исключение сделают для машин участников гонки и оперативных служб.

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