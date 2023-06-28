У брянского вокзала построят парковку

У вокзала в Брянске построят паркинг для автомобилей. Об этом рассказали в городской администрации.

У железнодорожного вокзала Брянск-1 началось строительство парковки для машин. Она будет бесплатной.

На участке площадью 4 тысячи квадратных метра специалисты ведут планировку территории. Автовладельцев просят не ставить машины в районе стройки, чтобы не мешать проезду техники.