Из-за суперциклона брянцы по часу мерзли на остановках

В Брянской городской администрации извинились перед горожанами.

В городской администрации прокомментировали работу общественного транспорта во время бушующего над Брянском суперциклона Volker.

Ранее мы сообщали о том, что сложная дорожная обстановка привела к сбоям в работе городского транспорта. Как пояснили в мэрии, сегодня на линию вышли 202 автобуса и 70 троллейбусов.

Но уже с первых рейсов начались задержки, вызванные аварийными ситуациями, заторами и общим снижением скорости. Автобусы отставали от расписания на 30-40 минут, троллейбусы – до часа. Задержки транспорта наблюдаются до сих пор.

Администрация Брянска и транспортные предприятия приносят горожанам извинения и надеются на понимание с их стороны.