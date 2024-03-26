Капремонт путепровода стартовал в Унече
Капремонт путепровода над железнодорожными путями стартовал в Унече. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Унече стартовал капитальный ремонт путепровода, проходящего над железнодорожными путями. Он вошёл в план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» готовит площадку для строительства. Туда уже завезли бытовки для проживания рабочих.
Ремонт продлится два года. Движение по путепроводу на этот период закрыто.
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