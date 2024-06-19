Легковушка врезалась в столб в Севске

Мужчина сломал рёбра при столкновении легковушки со столбом в Севске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Виноградова в городе Севске произошла авария. 65-летний водитель не справился с управлением «ЛАДА». Легковушка съехала с дороги и врезалась в электроопору.

Водитель сломал два ребра. От госпитализации он отказался. Полиция проводит проверку по факту аварии.