Добровольцы обнаружили тела двух рыбаков в озере города Фокино

2026, 08 октября 13:42

Добровольцы обнаружили тела двух рыбаков в озере города Фокино. Об этом рассказали в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Вечером 27 сентября в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Брянской области поступила информация от очевидца о пропавшем рыбаке. Информационному координатору на следующий день удалось связалась с родственниками. Волонтёры выяснили, что на рыбалку на озеро Зелёнка в городе Фокино отправились двое мужчин. С 23 сентября они перестали выходить на связь с близкими.

В тот же день добровольцы водного направления «ЛизаАлерт» выехали на поиски. Три дня они обследовали акваторию и береговую линию, в том числе с помощью эхолота и подводной камеры.

30 сентября в 35 метрах от берега поисковики обнаружили в воде тела пропавших рыбаков. Добровольцы транспортировали их к берегу и передали сотрудникам спецслужб.