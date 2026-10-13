Улицу 2-я Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 13 октября 12:41

Улицу 2-я Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе города Брянска завершился капитальный ремонт на улице 2-я Мичурина. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила 1,6 километра дороги, а также сделала парковку напротив Ледового дворца.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также дороге установили пешеходное ограждение, светофоры и новые автопавильоны на остановках общественного транспорта.

В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».