Улицу 2-я Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Володарском районе города Брянска завершился капитальный ремонт на улице 2-я Мичурина. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила 1,6 километра дороги, а также сделала парковку напротив Ледового дворца.
Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также дороге установили пешеходное ограждение, светофоры и новые автопавильоны на остановках общественного транспорта.
В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».