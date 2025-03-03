Легковушка врезалась в «Урал» на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

1 марта в Дятьковском районе произошла авария. 27-летний водитель за рулём «ВАЗ-210740» врезался в стоящий грузовик «Урал-4320». Мужчина из легковушки сломал челюсть и ключицу, но от госпитализации он отказался. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.