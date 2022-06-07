Город32

Ливневку прокладывают на улице Объездной в Брянске

2022, 07 июня 09:30 На дорогах
Ливневку прокладывают на улице Объездной в Брянске
Источник фото

«Брянскавтодор» возведет ливневую канализацию от Советской до улицы 9-го Мая.

В Советском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Объездной.

Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В рамках капремонта АО «Брянскавтодор» возводит ливневую канализацию на участке от улицы Советской до улицы 9-го Мая.

Читайте также
С исторических зданий в Брянске исчезли мемориальные доски
07 июня 11:00
С исторических зданий в Брянске исчезли мемориальные доски
Патриотическая выставка «На родной земле» открылась в Брянске
07 июня 10:23
Патриотическая выставка «На родной земле» открылась в Брянске
24-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Брянске
07 июня 10:00
24-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Брянске
«Театральную ярмарку» режиссеров проведут в Брянске
07 июня 08:30
«Театральную ярмарку» режиссеров проведут в Брянске

Новости регионов

06.06.2022 16:14
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня
В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: — №6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, №6904 Брянск – Рославль, №6902/6901 Рославль – Смоленск, №6207 Вязьма – Сафоново, №6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 12 и 13 июня; — №6906/6905 Смоленск – Рославль
01.06.2022 21:37
Более 100 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники в преддверии летних каникул
В преддверии летних каникул железнодорожники провели 110 рейдов и уроков безопасности в школах и колледжах Смоленска и области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили более 30 учебных заведений. Организованные  железнодорожниками совместно с сотрудниками транспортной полиции рейды прошли в местах, где наиболее часто фиксируются нарушения прохода через пути. 1
01.06.2022 14:53
Больше чем игра с мячом
В Смоленске прошел турнир по баскетболу 3х3. Баскетбол на Смоленщине – это соревнования, обучающие семинары для тренерского состава, улучшение материально-технической базы спортивных секций в районах и приобщение к здоровому образу жизни детей со школьной скамьи. Уже пять лет системную работу совместно ведут Федерация баскетбола Смоленской области, реготделение «Единой России», «Концерн Росэнергоатом», Олимпийская академия братьев Гомельских,
01.06.2022 14:51
Смоленские каратисты подвели итоги спортивного года
Лучшие спортсмены получили награды 21 мая 2022 года в Смоленске состоялось подведение итогов спортивного сезона клуба карате «Будокан», где чествовали младших участников объединения. – В течение года ребята выступали на соревнованиях, участвовали в массовых мероприятиях. Сегодня мы подводим итоги, награждаем лучших спортсменов, тренеров, а также вручаем сертификаты и пояса после квалификационных экзаменов, – пояснила президент
01.06.2022 14:10
Льготы — пищепрому
Предприятия различных отраслей промышленности продолжают испытывать на себе негативные последствия санкционных ограничений. В этих непростых условиях смоленские власти разрабатывают и внедряют для промышленников широкий спектр мер поддержки. О состоянии дел в пищевой промышленности говорили на очередном заседании регионального оперштаба по экономике, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В нём также приняли участие руководители отраслевых
01.06.2022 14:09
Молоды душой
Всё больше жителей Смоленской области присоединяется к волонтёрскому движению. Среди добровольцев — люди разного социального статуса и возраста, в том числе и представители старшего поколения. Отрадно, что теперь у них есть площадка, где они могут собираться вместе, обмениваться опытом и идеями. Две недели назад на базе регионального Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) в Смоленске

Актуальные темы

Общество
Эксперты высказались о «брянском потопе»
Происшествия
Женщина тяжело ранена в ДТП с автобусом и фурой в Брянске (ВИДЕО)
Происшествия
Брянск ушел под воду в результате мощного ливня (ВИДЕО)
Общество
В Брянске портреты ветеранов с акции «Бессмертный полк» выбросили на помойку
Политика
Брянский сенатор Солодун встретилась с пострадавшими от обстрела жителями Климово

Новости партнёров

Состоялся семинар по рекламе компаний-застройщиков
Состоялся семинар по рекламе компаний-застройщиков

В Брянском УФАС России 01 июня 2022г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».

Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире
Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире

Чемпионат России по футболу и Лига чемпионов уже закончились, а горячий бразильский футбол остается с болельщиками на все лето — видеосервис Wink продолжает эксклюзивные прямые трансляции лучших матчей первенства Бразилии, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет закрыто в ночь с 9 на 10 июня
Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет закрыто в ночь с 9 на 10 июня

Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет закрыто  с 23:00 9 июня до 5:00 10 июня. Это связано с проведением работ по замене и углублению водопропускных труб в зоне железнодорожного переезда.

Игорь Маковский: энергетики в очередной раз подтвердили, что достойны высокого звания «Спасатель»
Игорь Маковский: энергетики в очередной раз подтвердили, что достойны высокого звания «Спасатель»

В «Тверьэнерго» состоялась переаттестация работников профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Россети Центр» на звание «Спасатель».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.