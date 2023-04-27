Менее 1% гарантийных дорог в Брянске имеют дефекты

Менее 1% дорог в Брянске, состоящих на гарантии подрядчиков, имеют дефекты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянске 171 дорога находится на гарантии компаний-подрядчиков. Это более 2,5 млн км дорог. Комиссионная проверка, которая прошла месяц назад, выявила менее 4000 квадратных метров с дефектами. Это около 0,16% от всех дорог на гарантии.