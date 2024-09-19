Мост ремонтируют через реку Уль в Севском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Уль. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приводит в порядок 370 метров подходов к мосту и 65 метров самого инженерного сооружения. В настоящее время специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

На мосту организовано реверсивное движение. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».