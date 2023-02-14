Мужчина и подросток получили травмы в деревне Телец

В ДТП в деревне Телец Трубчевского района пострадал мужчина и 15-летний мальчик. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Трубчевской в деревне Телец Трубчевского района. 33-летний водитель на Subaru Legacy не справился с управлением. Иномарка выехала на встречку и и столкнулась с Iran Khodro Samand.

В ДТП 32-летний и 15-летний пассажиры автомобиля Iran получили травмы. Их госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту аварии.