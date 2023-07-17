Мужчина попал под машину на трассе в Брянском районе

Неустановленный пешеход с переломами и травмой головы госпитализирован после аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 116 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе произошло ДТП. 43-летний водитель на TOYOTA сбил мужчину.

Пешехода с травмой головы и множественными переломами доставили в больницу. У пострадавшего взяли кровь, чтобы установить состояние опьянения. Полицейские выясняют личность пострадавшего. Проводится проверка.