Мужчина попал в реанимацию после ДТП с мусоровозом в Брянском районе

33-летний пассажир с переломами рёбер и черепа попал в реанимацию после аварии с грузовиком на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 9 км автодороги «обход г. Брянска» от Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск» в Брянском районе. 22-летний водитель на мусоровозе «МАЗ» выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с автомобилем Audi A4.

35-летний водитель легковушки с переломом руки и ноги отпустили с назначением лечения. Его 33-летний пассажир с черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и множественными переломами ребер попал в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.