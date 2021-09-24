На брянских дорогах ловят пьяных водителей

В регионе стартовало очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

С 24 по 26 сентября в Брянской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе водителями, ранее лишенными прав.

За нетрезвое вождение водителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. В случае повторного вождения в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность.