На брянских дорогах проведут операцию «Сумерки»

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей и пешеходов.
С 19 по 21 ноября в Брянской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Сумерки».
Как сообщает областная ГИБДД, мероприятие направлено на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в темное время суток и формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения в транспортной среде.
Особое внимание полицейские обратят на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов.
Автоинспекторы проведут сплошные поверки для выявления пьяных водителей и усилят контроль за применением пешеходами световозвращающих элементов вне населенных пунктов.
Также полицейские проверят состояние наружного освещения на улицах и дорогах общего пользования, в том числе в местах расположения пешеходных переходов.
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