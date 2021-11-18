На брянских дорогах проведут операцию «Сумерки»

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей и пешеходов.

С 19 по 21 ноября в Брянской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Сумерки».

Как сообщает областная ГИБДД, мероприятие направлено на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в темное время суток и формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения в транспортной среде.

Особое внимание полицейские обратят на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов.

Автоинспекторы проведут сплошные поверки для выявления пьяных водителей и усилят контроль за применением пешеходами световозвращающих элементов вне населенных пунктов.

Также полицейские проверят состояние наружного освещения на улицах и дорогах общего пользования, в том числе в местах расположения пешеходных переходов.