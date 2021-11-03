На брянских дорогах три дня будут ловить пьяных водителей

В регионе пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель».

С 4 по 7 ноября сотрудники ГИБДД проведут в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных права управления.

В ГИБДД напомнили: за управление транспортом в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. В случае повторного вождения в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность.