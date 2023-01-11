На брянской трассе столкнулись фура и две легковушки

Мужчина получил травмы при столкновении грузовика и двух иномарок на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 344 км автомобильной дороги федерального значения «М3-Украина». 44-летний водитель фуры SCANIA при обгоне столкнулся с попуткой HYUNDAI SOLARIS. От удара иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в DAEWOO NEXIA.

В ДТП травмы получил 57-летний водитель DAEWOO. Врачи диагностировали у него ушибы грудной клетки и коленного сустава. Из больницы автомобилиста отпустили с назначением лечения.

По факту аварии полиция проводит проверку.