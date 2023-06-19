На дороге «Локоть — Кретово» укладывают асфальт

На девяти километрах дороги «Локоть — Кретово» в этом году уложат асфальт. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В Брасовском районе идет реконструкция автодороги «Локоть — Кретово» – Турищево. Она вошла в программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

В этом году подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 9 километров трассы. Рабочие уже закончили подготовительные работы и укладывают асфальтобетонное покрытие.

Реконструкцию дороги планируют завершить в этом году.