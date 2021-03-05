На федеральных трассах Брянщины появились шериф-балки

Водителей на аварийно опасных участках начали пугать имитацией проблесковых маячков ДПС.

На федеральных трассах на территории Брянской области были установлены «страшилки» для водителей, известные как «шериф-балки».

Эти инновационные устройства появились на фелеральной трассе «Брянск — Новозыбков граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе и в Брянском районе на трассе «Орел — Брянск — Смоленск граница с Беларусью».

Эти устройства включаются в сумерках и имитируют проблесковые маячки машин ДПС. Их установка практикуется на аварийно опасных участках дорог и местах, где водители часто превышают скорость.