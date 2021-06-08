На Объездной в Брянске строят ливневую канализацию

Дополнительные решетки позволят собирать залповые стоки.

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Объездной. Дорогу расширяют с четырех до шести полос. Протяженность ремонтируемого участка немногим превышает 600 метров.

Сейчас подрядчик – АО «Брянскавтодор» – строит на Объездной ливневую канализацию, сообщает городская администрация. На левой стороне – по ходу движения в Бежицу – она почти готова. На правой стороне работы еще продолжаются.

Дополнительные решетки водостока разместят в самой низшей точке улицы Объездной – в месте примыкания будущей улицы Счастливой. Это позволит собирать залповые стоки воды, которые неизбежно будут возникать из-за естественного продольного уклона дороги.

Также на улице Объездной появится разделительная полоса.

В минувшие выходные дорожники начали укладывать на Объездной асфальт. Ежедневно на объекте работает до 40 единиц техники.

Движение на участке обещают открыть к 21 июня. К этому моменту на проезжей части полностью уложат выравнивающий слой асфальта.