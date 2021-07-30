На Объездной в Брянске возобновили движение троллейбусов

Замещавшие их автобусы сняли с маршрута.

30 июля возобновили троллейбусное движение по отремонтированной улице Объездной в Советском районе Брянска.

В числе прочих возобновил свою работу троллейбусный маршрут № 12 «Камвольный комбинат – Телецентр». На время ремонта его замещали автобусы – накануне они отработали на линии последний день.

По информации городского троллейбусного управления, временно маршрут № 12 в Бежицком районе, в сторону камвольного комбината, будет следовать по улицам Ульянова, Куйбышева, III Интернационала, Ульянова, Литейной – и далее по обычному маршруту.