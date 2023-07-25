На трассе «Брянск-Новозыбков»-Погар закончился ремонт

Несколько участков отремонтировали на трассе «Брянск-Новозыбков»-Погар. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Погарском и Почепском районах рабочие закончили ремонт участков автодороги «Брянск-Новозыбков»-Погар. В этом году обновили 4,6 км дороги, в том числе в Погарском районе — 1,6 км, а в Почепском – 3 км. Здесь уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и поставили новые дорожные знаки.

В 2022 году на этой трассе в Погарском районе отремонтировали 3,3 км.