На трассе в Брянском районе снимают старый асфальт

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

26 и 27 марта на переезде, расположенном на пересечении с улицей Шевченко на станции Карачев в Брянской области, железнодорожники проведут работы по замене резинокордового настила.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» в период школьных каникул – времени, когда дети нередко находятся без присмотра взрослых, напоминает ребятам о необходимости правил электробезопасности.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».