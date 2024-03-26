На трассе в Брянском районе снимают старый асфальт
На трассе в Брянском районе специалисты снимают старый асфальт. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Брянском районе стартовал капитальный ремонт автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Специалисты АО «Брянскавтодор» приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Всего в этом году трассу Брянск-Дятьково-граница Калужской области приведут в порядок на трёх участках. 7,7 км дороги в Брянском и Дятьковском районах отремонтируют подрядные организации АО «Брянскавтодор» и ООО «АНИ».
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