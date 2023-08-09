На три месяца в Новозыбковском округе перекроют дорогу у переезда

На три месяца в Новозыбковском округе ограничат проезд транспорта в поселок Манюки у железнодорожного переезда. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

На автодороге «Брянск-Новозыбков»-Манюки в Новозыбковском городском округе закрыли движение транспорта в районе железнодорожного переезда в направлении поселка Манюки. Ограничения будут действовать с 9 августа по 9 октября 2023 года. В это время специалисты «Брянскавтодор» будут капитально ремонтировать дорогу.

Объехать перекрытый участок можно через поселок Мамай и поселок Тростань.