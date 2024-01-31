На трёх улицах Брянска запретили стоянку машин
На трёх улицах Брянска установили знаки, запрещающие парковку транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
Сразу на нескольких улицах в Советском и Бежицком районах Брянска появились новые дорожные знаки. Они ограничивают стоянку транспортных средств. Знаки установили на улице Ромашина в районе домов №№90, 80а, 70 и 68, в районе дома №32 по ул. Фокина и в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Бежица» на аллее Металлургов.
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