На улицах Мичурина и Тельмана в Брянске запретят парковку

Ограничения вводят для безопасности дорожного движения.

В Володарском районе Брянска запретят остановку машин на двух улицах.

Как сообщает городская администрация, знаки «Остановка запрещена» установят по улице Мичурина (от улицы Достоевского до улицы Никитина) и у дома № 66 по улице Тельмана.

Такая мера вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в мэрии. Машины нарушителей будут увозить на эвакуаторах.