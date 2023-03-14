Новая парковка появится на улице Трудовой в Брянске

На улице Трудовой в областном центре появится новая парковка для автомобилей.

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный на пресс-конференции рассказал о создании в областном центре новых парковочных мест.

«Там, где есть участок, например сносим дом, то мы не просто выставляем участок под очередной павильон на продажу, а пытаемся сделать парковку», – отметил Станислав Кошарный.

В прошлом году парковка появилась возле зданий Брянского областного кардиологического диспансера и регионального ФСБ. Сегодня подготовлено место на улице Трудовая. Там расширят дорогу и сделают парковочные места. Также в районе комитета по ЖКХ организуют места для автомобилей, как сотрудников, так и посетителей.