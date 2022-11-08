В среду в Брянске ограничат движение машин

9 ноября в областном центре на Кургане бессмертия ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

В среду, 9 ноября, на Кургане Бессмертия в Брянске пройдёт мероприятие. На парковках около «Площади Воинской Славы» на территории парка имени 1000-летия города Брянска из-за этого ограничат движение и парковку машин.

Ограничения действуют с полуночи и до 18 часов.