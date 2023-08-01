На улице Флотской ограничили движение автобусов

На улице Флотской на два дня ограничили движение автобусов из-за строительства ливневки. Об этом сообщили в городской администрации.

На участке от дома №8 по улице Флотской до Храма блаженной Матроны Московской специалисты прокладывают ливневую канализацию. Из-за работ с 6 часов 1 августа до 23 часов 2 августа ограничено движение городского общественного транспорта по улице Флотской. Речь идет об автобусных маршрутах №48 «Мкр-н Деснаград — пос. Ходаринка» и №91 «Мкр-н Деснаград — мкр-н Деснаград».

Так, посадка пассажиров происходит на остановке «По требованию» по нечётной стороне улицы Флотской. А высадка осуществляется на остановке, расположенной на проезжей части улицыФлотской, за пешеходным светофором, не заезжая на парковку у Храма.