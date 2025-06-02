На улице Кирова в Брянске построили тротуары. Об этом сообщили в городской администрации.

Улицу Кирова ремонтируют в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик «Дорспецстрой» привела в порядок 150 метров дороги от улицы Почтовой до Карла Либкнехта. Она проходит по частному сектору.

Рабочие по обе стороны улицы построили тротуары, предусмотрев заезды к воротам для машин. Также специалисты уложили около 1400 квадратных метров асфальта. На дороге установили искусственную неровность и поставили дорожные знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость до 20 километров в час.

Участок уже открыт для движения транспорта. Рабочим осталось лишь нанести дорожную разметку. Объект подрядчик сдаст до конца июня. Ремонт обошёлся в почти 3,5 млн рублей.