На улице Попова в Брянске отремонтируют дорогу и тротуары

До сентября на улице Попова в Брянске отремонтируют дорогу, тротуары и сделают новое освещение. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Советском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют дорогу на улице Попова. Подрядчик ООО «Строй – град» приведёт в порядок участок от проспекта Станке Димитрова до улицы Телевизорной.

Рабочие отремонтируют колодцы инженерных сетей, положат новый асфальт на проезжей части и сделают тротуары. Также специалисты обустроят новое наружное освещение.

Завершить ремонт планируют к 10 сентября 2023 года.