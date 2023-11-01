На улице Урицкого в Брянске ожидают «пробки» из-за ремонта

На улице Урицкого в Брянске в четверг будет затруднено движение машин из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В четверг, 2 ноября, на дамбе по улице Урицкого в Советском районе областного центра рабочие будут менять электроопоры. Из-за спецтехники с 9 до 15 часов может быть затруднено движение транспорта на этом участке.

Брянская городская администрация просит водителей использовать пути объезда.