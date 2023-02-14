Начинающий водитель сбил женщину на парковке в Брянске

18-летний водитель наехал на 32-летнюю женщину на парковке в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла около девяти часов вечера на проспекте Московскому в Брянске. Около дома №66 на парковке 18-летний водитель на Renault Logan при движении задним ходом сбил 32-летнюю женщину. Она стояла у края проезжей части.

Пешеход получила ушибы грудной клетки и ног. Её отпустили домой с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что водитель получил права в этом году. На него составили пять административных материалов.